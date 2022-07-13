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1 час назад

Футболист "Спартака" Крал подпишет контракт с "Шальке"

Газета.Ruиещё 3

Чешский футболист московского "Спартака" Алекс Крал подпишет контракт с немецким "Шальке", передает Bild. Напомним, 1 июня Крал приостановил контракт с красно-белыми. В прошлом сезоне он выступал за английский "Вест Хэм" на правах аренды.

Футболист "Спартака" Крал подпишет контракт с "Шальке"
Фото: Павел Бедняков/РИА «Новости»Павел Бедняков/РИА «Новости»

Напомним, что Крал стал игроком "Спартака" летом 2019 года. Сумма трансфера футболиста составила 12 миллионов евро. Всего за московскую команду Крал провел 60 матчей и не отметился результативными действиями. 21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.

Ранее глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о том, что вице-президент "Лукойла" Александр Матыцын может сменить Леонида Федуна на посту президента московского клуба.

"Это неправда", — сказал Зеленов.

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