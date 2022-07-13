Футболист "Спартака" Крал подпишет контракт с "Шальке"

Чешский футболист московского "Спартака" Алекс Крал подпишет контракт с немецким "Шальке", передает Bild. Напомним, 1 июня Крал приостановил контракт с красно-белыми. В прошлом сезоне он выступал за английский "Вест Хэм" на правах аренды.

Напомним, что Крал стал игроком "Спартака" летом 2019 года. Сумма трансфера футболиста составила 12 миллионов евро. Всего за московскую команду Крал провел 60 матчей и не отметился результативными действиями. 21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.