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1 час назад

Bild узнал о переходе полузащитника «Спартака» в «Шальке»

Елена Прошина

Как сообщает Bild, полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал приостановил свой контракт с российским футбольным клубом и проведёт сезон в немецком «Шальке». В среду 24-летнего чеха ожидает медосмотр в Гельзенкирхене, после чего Крал отправится на командные сборы.

Bild узнал о переходе полузащитника «Спартака» в «Шальке»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В составе «Спартака» Крал успел провести 60 матчей и отметился шестью голевыми передачами. В прошлом сезоне полузащитник сыграл шесть матчей за английский футбольный клуб "Вест Хэм" представляя его на правах аренды. Однако отметиться результативными действиями у него не вышло.

Напомним, что ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с футбольными клубами из России до 30 июня 2023 года.

Футбол,Алекс Крал,Спартак,
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