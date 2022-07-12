Bild узнал о переходе полузащитника «Спартака» в «Шальке»

Как сообщает Bild, полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал приостановил свой контракт с российским футбольным клубом и проведёт сезон в немецком «Шальке». В среду 24-летнего чеха ожидает медосмотр в Гельзенкирхене, после чего Крал отправится на командные сборы.
В составе «Спартака» Крал успел провести 60 матчей и отметился шестью голевыми передачами. В прошлом сезоне полузащитник сыграл шесть матчей за английский футбольный клуб "Вест Хэм" представляя его на правах аренды. Однако отметиться результативными действиями у него не вышло.
Напомним, что ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с футбольными клубами из России до 30 июня 2023 года.