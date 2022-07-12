Bild узнал о переходе полузащитника «Спартака» в «Шальке»

Как сообщает Bild, полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал приостановил свой контракт с российским футбольным клубом и проведёт сезон в немецком «Шальке». В среду 24-летнего чеха ожидает медосмотр в Гельзенкирхене, после чего Крал отправится на командные сборы.

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В составе «Спартака» Крал успел провести 60 матчей и отметился шестью голевыми передачами. В прошлом сезоне полузащитник сыграл шесть матчей за английский футбольный клуб "Вест Хэм" представляя его на правах аренды. Однако отметиться результативными действиями у него не вышло.