Миранчук может сменить «Аталанту» на «Рому»

«Рома» и «Аталанта» обсуждают возможный переход нескольких футболистов, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, клубы ведут переговоры по полузащитникам Алексею Миранчуку, Карлосу Пересу и Марио Пашаличу. Однако отмечается, что «Аталанта» всё же не намерена продавать хорватского футболиста.
Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Миранчуку со стороны «Милана», но в клубе заявили, что не интересовались россиянином в зимнее трансферное окно и не собирались ни приобретать 26-летнего футболиста, ни брать его в аренду.
Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года. В завершившемся сезоне 26-летний россиянин сыграл 25 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 5 результативных передач.