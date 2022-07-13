Миранчук может сменить «Аталанту» на «Рому»

«Рома» и «Аталанта» обсуждают возможный переход нескольких футболистов, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

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По информации источника, клубы ведут переговоры по полузащитникам Алексею Миранчуку, Карлосу Пересу и Марио Пашаличу. Однако отмечается, что «Аталанта» всё же не намерена продавать хорватского футболиста.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Миранчуку со стороны «Милана», но в клубе заявили, что не интересовались россиянином в зимнее трансферное окно и не собирались ни приобретать 26-летнего футболиста, ни брать его в аренду.