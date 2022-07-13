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1 час назад

Лука Каттани покинул «Спартак»

Чемпионат.comиещё 16

Лука Каттани, который с конца прошлого года занимал должность спортивного директора «Спартака», принял решение покинуть клуб, сообщает пресс-служба красно-белых.

Из "Спартака" ушел спортивный директор
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

«Сегодня Каттани попрощался с командой и сотрудниками офиса красно-белых. Лука отметил, что в случае необходимости готов будет консультировать «Спартак» удалённо. Мы благодарим Луку Каттани за большую работу, которую он успел проделать в «Спартаке», особенно отмечаем его вклад в победу в Кубке России и желаем успехов в дальнейшем. Всегда рады видеть на нашем стадионе. Grazie, Luca», — говорится в сообщении клуба.

По итогам сезона-2021/2022 «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Зенит», завоевавший этот трофей в четвёртый раз подряд.

Футбол,Зенит,Спартак,
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