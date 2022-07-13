Назван кандидат на должность спортивного директора "Спартака"

Исполнять обязанности спортивного директора московского «Спартака» после ухода Луки Каттани будет Артем Ребров. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Фото: Газета.ру Газета.ру

38-летний Ребров занимает в столичном клубе должность технического координатора. Экс-вратарь выступал за команду с 2011 по 2021 год.

По данным источника, главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю будут расширены полномочия в плане трансферной работы. Испанский специалист сможет предлагать кандидатуры для покупки и продажи футболистов.

Ранее сообщалось, что итальянец Лука Каттани принял решение покинуть российский клуб.

Каттани работал в «Спартаке» с конца 2021 года.