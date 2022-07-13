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1 час назад

Источник: экс-вратарь "Спартака" Ребров сменит Каттани на посту спортивного директора клуба

Газета.Ruиещё 3

Исполнять обязанности спортивного директора московского «Спартака» после ухода Луки Каттани будет Артем Ребров. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Назван кандидат на должность спортивного директора "Спартака"
Фото: Газета.руГазета.ру

38-летний Ребров занимает в столичном клубе должность технического координатора. Экс-вратарь выступал за команду с 2011 по 2021 год.

По данным источника, главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю будут расширены полномочия в плане трансферной работы. Испанский специалист сможет предлагать кандидатуры для покупки и продажи футболистов.

Ранее сообщалось, что итальянец Лука Каттани принял решение покинуть российский клуб.

Каттани работал в «Спартаке» с конца 2021 года.

В минувшем сезоне красно-белые заняли десятое место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и стали обладателями Кубка России, в финальном матче переиграв московское «Динамо» со счетом 2:1. Это позволило им принять участие в матче за Суперкубок, в котором москвичи потерпели поражение от петербургского «Зенита» со счетом 0:4.

Футбол,Артем Ребров,Динамо,Зенит,Спартак,
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