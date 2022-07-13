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42 минуты назад

«Не понимаем, смеяться или плакать». Глава «Торпедо» рассказал о продаже абонементов

Чемпионат.comиещё 1

Президент «Торпедо» Денис Маслов рассказал, как обстоит ситуация с продажей абонементов на сезон-2022/2023. Он попытался объяснить, с чем связано отсутствие высокого спроса на билеты.

«Не понимаем, смеяться или плакать» - Глава «Торпедо» о продаже абонементов
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«На сегодняшний день мы продали 168 абонементов на новый сезон. Не понимаем, смеяться или плакать. Мы не понимаем, насколько было бы больше, если бы активный сектор не дистанцировался. Может быть, люди не хотят ездить в Химки, но готовы в «Лужники». Кроме того, сейчас непростое время – люди, вероятно, аккуратно относятся к семейному бюджету. Кому-то понятнее посещаемость по билету, а не по абонементу. Меня больше будет беспокоить посещаемость каждого матча, а не количество проданных абонементов», — сказал Маслов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Футбол,Денис Маслов,Торпедо,
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