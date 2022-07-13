Семак продлил контракт с «Зенитом»

Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак подписал новый контракт с сине-бело-голубыми. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба "Зенита".
Соглашение с Семаком рассчитано на три года.
Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года, под его руководством сине-бело-голубые выиграли четыре чемпионата России подряд (2019, 2020, 2021, 2022), один раз стали обладателями кубка страны (2020) и трижды - Суперкубка России (2020, 2021, 2022). Дважды Семак признавался лучшим тренером года по версии Российского футбольного союза.
Семак выступал за "Зенит" с 2010 по 2013 год, в составе команды он дважды стал чемпионом России. Также Семак был игроком столичного ЦСКА, футбольного клуба "Москва" и казанского "Рубина", выступал за французский "Пари Сен-Жермен".