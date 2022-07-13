Семак продлил контракт с «Зенитом»

Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак подписал новый контракт с сине-бело-голубыми. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба "Зенита".

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Соглашение с Семаком рассчитано на три года.

Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года, под его руководством сине-бело-голубые выиграли четыре чемпионата России подряд (2019, 2020, 2021, 2022), один раз стали обладателями кубка страны (2020) и трижды - Суперкубка России (2020, 2021, 2022). Дважды Семак признавался лучшим тренером года по версии Российского футбольного союза.