Суарес близок к переходу в "Милан"

По сведениям источника, итальянский клуб предложил футболисту четыре миллиона евро в год после выплаты налогов. Также за игрока борется "Монца", которая предлагает ему похожие условия. Форвард является свободным агентом, поэтому может перейти в новый клуб бесплатно.