Черчесов одержал крупную победу в Европе

«Ференцварош» российского тренера вынес чемпиона Казахстана.

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Станислав Черчесов преодолел с «Ференцварошем» первый квалификационный раунд Лиги чемпионов. Команда российского тренера уверенно прошла «Тобол» из Казахстана. В следующем раунде чемпионы Венгрии сыграют со «Слованом» из Братиславы.

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Первый матч в Костанае стал вообще первым для команды Черчесова в новом сезоне. Неудивительно, что чемпионы Казахстана, у которых чемпионат в разгаре, выглядели чуть-чуть интереснее. Нулевая ничья на выезде в таких обстоятельствах наверняка устроила российского тренера.

«Была непростая игра, – признался Черчесов. – Это наш первый официальный матч в сезоне. Всегда сложно понять, в каком ты состоянии, в какой форме. Ребята максимум сегодня сделали. «Тобол» немножко поддавливал? Понятно, что в каждой игре есть нюансы, которые устраивают или нет».

За неделю «Ференцварош» заметно прибавил, да и свои трибуны будапештского стадиона «Гроупама Арена» погнали команду Черчесова вперёд. С самого начала «фроди» оказали мощное давление на соперника. Уже на 2-й минуте должен был забивать темнокожий норвежец Токмак Нгуен, однако мяч после его удара головой с семи-восьми метров попал в перекладину.

В этом эпизоде «Тоболу» повезло, но ещё через пару минут счёт был открыт. Команда Черчесова хитро разыграла угловой через передачу низом, а после навеса с правого фланга примерно с той же точки, что и Нгуен, головой пробил Адама Траоре. Новичок «Ференцвароша», перешедший летом из пошумевшего в прошлой Лиге чемпионов «Шерифа», попал как надо.

К середине первого тайма тренерам «Тобола» можно было выбрасывать белый флаг: команда Черчесова просто разрывала чемпиона Казахстана! Второй гол создал «десятка» Нгуен – очень интересный игрок, на которого наверняка обратят внимание скауты более богатых клубов. Токмак сделал гениальную разрезающую передачу, после которой Траоре реализовал выход один на один.

Траоре же поучаствовал и в третьем голе «Ференцвароша». Он открылся в центре штрафной, получил передачу и откатил мяч под удар набежавшему Аиссе Лайдуни. Счёт стал 3:0, а по ударам «фроди» и вовсе выигрывали 7:0.

Видимо, тут и сами игроки венгерской команды поверили в лёгкую победу. Потеряли концентрацию – быстро пропустили. Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич своим сольным проходом организовал момент для нападающего Игоря Сергеева, который забил в касание.

Второй тайм «Ференцварош» начал не слишком уверенно, на команду уже давило желание сохранить победный результат. «Тобол» стал подходить к воротам «фроди», Сергеев был близок к дублю. Черчесов понял, что это переломный момент игры: зажигал на бровке, рычал на игроков или аплодировал им после хороших действий.

После этого «Ференцварош» успокоил игру, да и Черчесов вмешался – сделал пару замен. Тем не менее на 71-й минуте «Тобол» забил, воспользовавшись тем, что защитники хозяев запаниковали в простой вроде бы ситуации.

К счастью для венгров, судья отменил гол из-за офсайда: в момент удара Тошич пробежал перед вратарём. Все вопросы об исходе двухматчевого противостояния снял вышедший на замену Форчун Бэсси. Нападающий «Ференцвароша», в отличие от Тошича, избежал офсайда, хотя казалось, что и он, получая передачу, мог находиться в положении вне игры. При счёте 4:1 тренер Милан Миланович отправил своего соотечественника отдыхать – серб признал поражение «Тобола».