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1 час назад

"Ахмат" согласовал контракт с лучшим бомбардиром РПЛ Агаларовым

Газета.Ru

Бывший нападающий футбольного клуба «Уфа» Гамид Агаларов продолжит карьеру в «Ахмате». Об этом сообщает в своем журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

«Ахмат» согласовал контракт с лучшим бомбардиром РПЛ Агаларовым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, сегодня, 14 июля, форвард отправится в Грозный, где пройдет медосмотр и подпишет контракт на три сезона.

В прошлом сезоне 21-летний форвард «Уфы» забил 19 мячей своей команды в Российской премьер-лиги (РПЛ), шесть из которых с пенальти, став лучшим бомбардиром.

Стоит отметить, что команда Агаларова финишировала на 14-й строчке в чемпионате. Клуб из Башкортостана в последнем туре РПЛ одержал победу над «Рубином» и обеспечил себе участие в стыковых матчах.

Ранее футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что Гамиду Агаларову будет интересно в португальском клубе. Сегодня появилась информация, что россиянин может перейти в «Маритиму».

Футбол,Гамид Агаларов,Иван Карпов,
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