Игрок ЦСКА рассказала о зарплатах в женском российском футболе

Полузащитник московского ЦСКА Надежда Смирнова рассказала о том, сколько в России зарабатывают футболистки в элитном дивизионе — Суперлиге. Спортсменка высказалась на канале «Вадим Лукомский» на YouTube.

Фото: РФС РФС

По словам россиянки, величина зарплаты зависит от уровня игрока.

«Молодые могут получать 40 тысяч, кто-то 60, кто-то 80. Совсем молодые получают 20. У топовых игроков потолок — это от 100 тысяч и 200 тысяч плюс», — рассказала Смирнова.

26-летняя футболистка добавила, что по своему первому профессиональному контракту получала семь тысяч рублей после вычета налогов. По словам Смирновой, тогда ей было 16 лет.