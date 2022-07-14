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1 час назад

"ПСЖ" намерен продлить контракт с Месси до 2024 года

Газета.Ru

«Пари Сен-Жермен» намерен продлить контракт с форвардом Лионелем Месси до 2024 года. Об этом сообщает Marca.

«ПСЖ» намерен продлить контракт с Месси
Фото: ReutersReuters

По информации источника, аргентинец примет решение после окончания чемпионата мира 2022 года. Руководство французского клуба верит, что Месси сможет показать хорошую игру после первого года в команде. Также сообщается, что «ПСЖ» заключил 10 новых спонсорских контрактов после перехода Месси в клуб, что означает экономическую и имиджевую выгоду для «ПСЖ».

В минувшем сезоне «ПСЖ» стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Столичный клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух встреч мадридскому «Реалу», который стал победителем розыгрыша главного европейского клубного турнира.

Месси принял участие в 34 матчах в составе «ПСЖ», в которых ему удалось забить 11 мячей и сделать 14 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет избавиться от Неймара и Месси.

Футбол,Лионель Месси,Реал,
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