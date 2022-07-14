Гендиректор «Спартака» назвал причины ухода Каттани

Итальянец Лука Каттани принял решение об уходе с поста спортивного директора футбольного клуба "Спартак" из-за усталости. Об этом журналистам сообщил генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков.
"У меня никогда конфликтов ни с кем не бывает, я очень коммуникабельный человек, - сказал Мележиков. - Разногласий с Каттани не было. Почему ушел? Как он сказал, усталость".
"Спартак" объявил об уходе Каттани 13 июля. В сообщении клуба отмечалось, что итальянец покинул пост спортивного директора по собственному желанию. 40-летний функционер работал в российской команде с декабря 2021 года.
До прихода в "Спартак" Каттани возглавлял скаутский отдел французского "Пари Сен-Жермен", работал в качестве спортивного директора в итальянских "Палермо" и "Новаре", а также входил в скаутскую службу английского "Челси".