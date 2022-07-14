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1 час назад

Дембеле продлил контракт с "Барселоной"

Soccer News

Пресс-служба "Барселоны" на официальном сайте объявила о продлении контракта с французским нападающим Усманом Дембеле.

Дембеле продлил контракт с "Барселоной"
Фото: ReutersReuters

Стороны подписали новое соглашение, которое будет действовать до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что форвард пошел на снижение зарплаты на 40 процентов.

25-летний Дембеле выступает за "Барселону" с 2017 года. Всего он провел за клуб 150 матчей во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 34 результативные передачи. Ранее играл за "Ренн" и дортмундскую "Боруссию". За сборную Франции сыграл 27 матчей и забил 4 мяча. 2-кратный чемпион Испании, 2-кратный обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Испании, обладатель Кубка Германии, чемпион мира-2018.

Футбол,Усман Дембеле,
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