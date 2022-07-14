Плевать нельзя - РФС ужесточил наказание за оскорбление футбольных судей

РФС ужесточил наказания за оскорбление арбитров.

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По инициативе судейского комитета РФС и департамента судейства в дисциплинарный регламент внесены поправки, касающиеся рецидивов, – повторных нарушений против официальных лиц матчей, сообщает «Спорт-Экспресс».

Теперь «оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба в отношении официальных лиц матча, т.е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов наказывается дисквалификацией от двух до четырех матчей, а за повторное нарушение в течение сезона дисквалификацией от четырех до восьми матчей».

За плевок в судью игрок или представитель клуба дисквалифицируется на шесть матчей, повторное такое нарушение приведет к пропуску 12 игр. Такие же наказания полагаются за умышленный толчок судьи либо умышленный удар мячом.

Попытка оказания физического воздействия наказывается дисквалификацией на срок от трех до шести матчей, а за повторное нарушение в течение сезона дисквалификацией на срок от шести до 12 игр.