Ушедший из ЦСКА защитник Бийол объяснил, что могло заставить его остаться в клубе

Словенский защитник Яка Бийол, который сегодня перешел из московского ЦСКА в итальянский "Удинезе", заявил, что никогда не хотел уходить из российской команды.
"Честно говоря, я никогда не хотел уходить из ЦСКА, но вмешались обстоятельства. Мы принимаем все решения вместе с семьей, с моей девушкой. Мы долго обсуждали последние события, но ситуация в России не улучшалась. Мне было очень тяжело принять решение об уходе, но я должен был это сделать, другого выбора не оставалось", — передает слова Бийола "Рейтинг букмекеров".
Бийол стал игроком ЦСКА в 2018 году. Прошлый сезон он отыграл в немецком "Ганновере" на правах аренды. В сезоне 2021/22 словенский защитник провел за ЦСКА в Российской премьер-лиге (РПЛ) 28 матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в РПЛ и Украинской премьер-лиге (УПЛ), приостанавливать действия контрактов до июня 2023 года. В это время игроки могут выступать за любой зарубежный клуб.
Ранее сообщалось, что приостановивший контракт со "Спартаком" чешский полузащитник Алекс Крал стал игроком "Шальке-04".