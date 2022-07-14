Ушедший из ЦСКА защитник Бийол объяснил, что могло заставить его остаться в клубе

"Честно говоря, я никогда не хотел уходить из ЦСКА, но вмешались обстоятельства. Мы принимаем все решения вместе с семьей, с моей девушкой. Мы долго обсуждали последние события, но ситуация в России не улучшалась. Мне было очень тяжело принять решение об уходе, но я должен был это сделать, другого выбора не оставалось", — передает слова Бийола "Рейтинг букмекеров".