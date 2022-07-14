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1 час назад

Ушедший из ЦСКА защитник Бийол объяснил, что могло заставить его остаться в клубе

Газета.Ruиещё 1

Словенский защитник Яка Бийол, который сегодня перешел из московского ЦСКА в итальянский "Удинезе", заявил, что никогда не хотел уходить из российской команды.

Ушедший из ЦСКА защитник Бийол объяснил, что могло заставить его остаться в клубе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Честно говоря, я никогда не хотел уходить из ЦСКА, но вмешались обстоятельства. Мы принимаем все решения вместе с семьей, с моей девушкой. Мы долго обсуждали последние события, но ситуация в России не улучшалась. Мне было очень тяжело принять решение об уходе, но я должен был это сделать, другого выбора не оставалось", — передает слова Бийола "Рейтинг букмекеров".

Бийол стал игроком ЦСКА в 2018 году. Прошлый сезон он отыграл в немецком "Ганновере" на правах аренды. В сезоне 2021/22 словенский защитник провел за ЦСКА в Российской премьер-лиге (РПЛ) 28 матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в РПЛ и Украинской премьер-лиге (УПЛ), приостанавливать действия контрактов до июня 2023 года. В это время игроки могут выступать за любой зарубежный клуб.

Ранее сообщалось, что приостановивший контракт со "Спартаком" чешский полузащитник Алекс Крал стал игроком "Шальке-04".

Футбол,Алекс Крал,Спартак,
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