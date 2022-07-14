Артём Дзюба определился с новым клубом

Нападающий Артём Дзюба нашел себе новую команду. Сейчас 33-летний форвард находится в заключительной стадии переговоров с клубом, в котором продолжит карьеру. Как утверждает телеграм-канал Inside RPL, о переходе бывшего капитана сборной России может быть объявлено в ближайшие дни.

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Источник не уточняет в какой именно клуб перейдет Артём Дзюба, а также — будет ли это российская или зарубежная команда.