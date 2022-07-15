Экс-футболист «Спартака» умер во время тренировки

Экс-форвард московского «Спартака» Александр Козлов умер во время тренировки любительской команды. Как сообщает Telegram-канал Baza, у него оторвался тромб.
Козлова считали одним из самых талантливых футболистов своего поколения. Спортсмен выступал за молодежную сборную и провел свой первый матч в Лиге Чемпионов в 17 лет. Вместе со «Спартаком» стал серебряным призером чемпионата России 2011-2012 года. После играл в различных российских клубах, в том числе в «Тосно», «Факеле», «Химках» и других.
Напомним, что в марте 2022 года бельгийский футболист Мигель ван Дамм умер в возрасте 28 лет. Причиной смерти вратаря стала лейкемия, от которой спортсмен лечился с 2016 года. В бельгийском клубе «Серкль Брюгге» рассказали, что в 2019 году у спортсмена зафиксировали ремиссию, однако затем болезнь вернулась.