Экс-футболист «Спартака» умер во время тренировки

Экс-форвард московского «Спартака» Александр Козлов умер во время тренировки любительской команды. Как сообщает Telegram-канал Baza, у него оторвался тромб.

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Козлова считали одним из самых талантливых футболистов своего поколения. Спортсмен выступал за молодежную сборную и провел свой первый матч в Лиге Чемпионов в 17 лет. Вместе со «Спартаком» стал серебряным призером чемпионата России 2011-2012 года. После играл в различных российских клубах, в том числе в «Тосно», «Факеле», «Химках» и других.