Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+24° в 
USD 58.26EUR 58.34
Войти в почту
1 час назад

CAS отклонил апелляции РФС к ФИФА и УЕФА на отстранение сборной России от международных турниров

Матч ТВиещё 20

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Российского футбольного союза (РФС) на решения Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборные России от участия в международных соревнованиях, сообщается в пресс-релизе суда.

CAS вынес решение по апелляции РФС на отстранение от турниров
Фото: Матч ТВМатч ТВ

РФС требовал восстановить все мужские и женские сборные команды России по всем разновидностям футбола в турнирах, в которых они принимали участие, а также компенсировать ущерб, если его наличие будет установлено.

CAS установил, что ФИФА и УЕФА, находясь в условиях непредвиденных и беспрецедентных обстоятельств, действовали в рамках своих уставов и положений. Негативное влияние санкций на российский футбол было компенсировано необходимостью безопасного проведения матчей.

Ранее ФИФА и УЕФА объявили об отстранении российских клубов и сборных от турниров под своей эгидой. Мужская команда не смогла сыграть в стыковых матчах к чемпионату мира-2022, а женская сборная России была отстранена от участия в чемпионата Европы-2022.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,УЕФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители