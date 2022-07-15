CAS вынес решение по апелляции РФС на отстранение от турниров

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Российского футбольного союза (РФС) на решения Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборные России от участия в международных соревнованиях, сообщается в пресс-релизе суда.

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РФС требовал восстановить все мужские и женские сборные команды России по всем разновидностям футбола в турнирах, в которых они принимали участие, а также компенсировать ущерб, если его наличие будет установлено.

CAS установил, что ФИФА и УЕФА, находясь в условиях непредвиденных и беспрецедентных обстоятельств, действовали в рамках своих уставов и положений. Негативное влияние санкций на российский футбол было компенсировано необходимостью безопасного проведения матчей.