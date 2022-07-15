Умер бывший тренер сборной России Георгий Ярцев

В Москве на 75-м году жизни скончался мастер спорта, заслуженный тренер России Георгий Ярцев. Он умер у себя дома. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Фото: ТАСС ТАСС

Напомним, Георгий Александрович Ярцев родился 11 апреля 1948 года в поселке Никольское Костромской области. Получил специальность «фельдшер» в медицинском училище.

В футбол пришел в 1960 году, играл в костромской, смоленской, гомельской, московских спортивных командах. В частности, был нападающим ЦСКА, «Спартака», «Локомотива». Стал чемпионом и серебряным призером чемпионата СССР.

С 1982 года перешел на тренерскую работу, в 1996 году был главным тренером клуба «Спартак», с 1998 по 1999 год тренировал футболистов «Динамо».