Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+26° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
23 минуты назад

Умер известный футбольный тренер Георгий Ярцев

Илья Родин

В Москве на 75-м году жизни скончался мастер спорта, заслуженный тренер России Георгий Ярцев. Он умер у себя дома. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Умер бывший тренер сборной России Георгий Ярцев
Фото: ТАССТАСС

Напомним, Георгий Александрович Ярцев родился 11 апреля 1948 года в поселке Никольское Костромской области. Получил специальность «фельдшер» в медицинском училище.

В футбол пришел в 1960 году, играл в костромской, смоленской, гомельской, московских спортивных командах. В частности, был нападающим ЦСКА, «Спартака», «Локомотива». Стал чемпионом и серебряным призером чемпионата СССР.

С 1982 года перешел на тренерскую работу, в 1996 году был главным тренером клуба «Спартак», с 1998 по 1999 год тренировал футболистов «Динамо».

Вершиной его тренерской карьеры стала должность главного тренера сборной России. Он занимал ее в 2003-2005 годах.

Футбол,Георгий Ярцев,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,Спартак,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители