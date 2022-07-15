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28 минут назад

Футболист сборной Дании Эриксен перешел в "Манчестер Юнайтед"

ТАССиещё 1

Датский полузащитник Кристиан Эриксен подписал контракт с английским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба команды.

Эриксен перешел в "Манчестер Юнайтед"
Фото: EPAEPA

Соглашение с игроком рассчитано до июня 2025 года.

Летом 2021 года в конце первого тайма матча группового этапа чемпионата Европы против команды Финляндии Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу, позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. В больнице ему установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, предназначенный для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца, с которым запрещено выступать в чемпионате Италии. Поэтому 17 декабря 2021 года итальянский "Интер" расторг соглашение с футболистом.

Эриксену 30 лет, в январе 2022 года датчанин подписал соглашение с английским "Брентфордом", которое было рассчитано до конца сезона. Также футболист выступал за английский "Тоттенхэм", вместе с которым дошел до финала Лиги чемпионов, и амстердамский "Аякс", с которым стал трехкратным чемпионом Нидерландов, а также обладателем кубка и суперкубка страны. В составе "Интера" Эриксен стал чемпионом Италии в сезоне-2020/21. На чемпионате Европы сборная Дании завоевала бронзовые медали турнира.

"Манчестер Юнайтед" в прошлом сезоне занял шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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