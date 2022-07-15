Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+28° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
48 минут назад

Стала известна причина смерти бывшего тренера «Спартака» Ярцева

Lenta.ru

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России по футболу Георгий Ярцев умер от острой сердечной недостаточности. Причина смерти специалиста стала известна Telegram-каналу Baza.

Названа причина смерти бывшего тренера «Спартака» Ярцева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняет источник, данные являются предварительными. О смерти Ярцева стало известно ранее в пятницу, 15 июля. Сообщалось, что специалист умер на 75-м году жизни у себя дома в Москве.

Последним местом работы тренера был футбольный клуб «Тамбов», в котором он с 2016-го по 2021 год занимал должность генерального директора. На протяжении тренерской карьеры Ярцев возглавлял «Спартак», с которым в 1996 году стал чемпионом России, а также «Динамо», «Ротор», «Торпедо» и молдавский «Милсами».

Умер бывший тренер сборной России Георгий Ярцев

С 2003 по 2005 год Ярцев возглавлял сборную России. Под его руководством команда вышла в финальную часть чемпионата Европы 2004 года.

Футбол,Георгий Ярцев,СБОРНАЯ РОССИИ,Торпедо,Динамо,Спартак,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители