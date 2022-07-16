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1 час назад

«ПСЖ» нацелился на защитника «Баварии»

Евро-футбол.Ру

Центральный защитник «Баварии» и сборной Франции Люка Эрнандес может продолжить карьеру на родине.

«ПСЖ» нацелился на защитника «Баварии»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«ПСЖ» продолжает работу над усилением линии обороны. Помимо Милана Шкриньяра из «Интера», переход которого уже не за горами, парижане рассматривают других статусных защитников. Один из таковых – Люка Эрнандес, кандидатура которого активно обсуждается в парижском клубе, о чём сообщают французские СМИ. «Бавария» не планирует отпускать 26-летнего игрока и готовится продлить его контракт, истекающий через два года.

Люка Эрнандес выступает за «Баварию» с 2019 года: тогда он был куплен мюнхенцами у мадридского «Атлетико» за 80 млн евро.

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