«ПСЖ» нацелился на защитника «Баварии»

«ПСЖ» продолжает работу над усилением линии обороны. Помимо Милана Шкриньяра из «Интера», переход которого уже не за горами, парижане рассматривают других статусных защитников. Один из таковых – Люка Эрнандес, кандидатура которого активно обсуждается в парижском клубе, о чём сообщают французские СМИ. «Бавария» не планирует отпускать 26-летнего игрока и готовится продлить его контракт, истекающий через два года.