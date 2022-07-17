Названа зарплата Левандовски в "Барселоне"

По сведениям источника, футболист пошел на снижение зарплаты и будет получать девять миллионов евро в год после уплаты налогов. Сейчас он получает 12 миллионов евро "чистыми". В ближайшее время поляк подпишет с каталонским клубом контракт до лета 2025 года с возможностью продления еще на год.