Марио Балотелли может оказаться в Швейцарии

Сообщается, что выступавшему ранее за сборную Италии форварду предложен трёхлетний контракт. Также «Сьону» необходимо договориться с «Адана Демирспор», куда Балотелли перешёл только год назад – 7 июля 2021-го из «Монцы». У Марио действующий контракт до конца июня 2024-го. Напомним, в Италии Балотелли выступал за «Лумеццане», «Интер», «Милан», «Брешию» и «Монцу».