Кулибали перешел из "Наполи" в "Челси"

"Я очень счастлив быть здесь, - сказал Кулибали, комментарий которого приводит пресс-служба "Челси". - Это большая команда, а моей мечтой всегда было играть в [Английской] премьер-лиге".

Кулибали 31 год, он выступал за "Наполи" с сезона-2014/15, в составе команды по разу выиграл Кубок (2020) и Суперкубок Италии (2014). Также защитник играл за французский "Мец" и бельгийский "Генк", вместе с которым в 2013 году стал обладателем Кубка Бельгии. В 2015 году Кулибали дебютировал в составе сборной Сенегала, в феврале 2022-го она выиграла Кубок африканских наций, защитник был капитаном команды.