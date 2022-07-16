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25 минут назад

Футболист Кулибали перешел из "Наполи" в "Челси"

ТАСС

Сенегальский защитник Калиду Кулибали перешел из итальянского "Наполи" в английский "Челси". Об этом в субботу сообщает пресс-служба "Челси".

Кулибали перешел из "Наполи" в "Челси"
Фото: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ «ЧЕЛСИ»ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ «ЧЕЛСИ»

Защитник заключил с лондонской командой четырехлетний контракт.

"Я очень счастлив быть здесь, - сказал Кулибали, комментарий которого приводит пресс-служба "Челси". - Это большая команда, а моей мечтой всегда было играть в [Английской] премьер-лиге".

Кулибали 31 год, он выступал за "Наполи" с сезона-2014/15, в составе команды по разу выиграл Кубок (2020) и Суперкубок Италии (2014). Также защитник играл за французский "Мец" и бельгийский "Генк", вместе с которым в 2013 году стал обладателем Кубка Бельгии. В 2015 году Кулибали дебютировал в составе сборной Сенегала, в феврале 2022-го она выиграла Кубок африканских наций, защитник был капитаном команды.

Футбол,Калиду Кулибали,
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