"Зенит" предложил 14 млн евро за футболиста сборной Венгрии

Петербургский «Зенит» сделал предложение турецкому «Фенербахче» о трансфере защитника Аттилы Салаи. Об этом сообщает As Marca.

Сине-бело-голубые намерены как можно скорее договорится о приобретении 24-летнего игрока сборной Венгрии.

По данным источника, «Зенит» может заплатить за трансфер футболиста 14 млн евро. Конкурентами российского клуба в борьбе за игрока являются нидерландский «Аякс», португальский «Порту», итальянский «Торино», а также английские «Фулхэм» и «Ноттингем Форест».

Салаи перешел в «Фенербахче» из кипрского «Лимасола» в 2021 году за 2,2 млн евро. Его контракт со стамбульским клубом действует до лета 2025 года.