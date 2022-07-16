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2 часа назад

"Зенит" предложил 14 миллионов евро за футболиста сборной Венгрии

Газета.Ru

Петербургский «Зенит» сделал предложение турецкому «Фенербахче» о трансфере защитника Аттилы Салаи. Об этом сообщает As Marca.

"Зенит" предложил 14 млн евро за футболиста сборной Венгрии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сине-бело-голубые намерены как можно скорее договорится о приобретении 24-летнего игрока сборной Венгрии.

По данным источника, «Зенит» может заплатить за трансфер футболиста 14 млн евро. Конкурентами российского клуба в борьбе за игрока являются нидерландский «Аякс», португальский «Порту», итальянский «Торино», а также английские «Фулхэм» и «Ноттингем Форест».

Салаи перешел в «Фенербахче» из кипрского «Лимасола» в 2021 году за 2,2 млн евро. Его контракт со стамбульским клубом действует до лета 2025 года.

В прошедшем сезоне на счету защитника один гол и две результативные передачи в 42 матчах во всех турнирах. По оценкам портала Transfermarkt, рыночная стоимость Салаи составляет 12 млн евро.

Футбол,Аттила Салаи,Зенит,
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