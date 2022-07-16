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51 минуту назад

Футболист «Спартака» получил две желтые карточки за минуту

Свободная пресса

В первом тайме матча первого тура чемпионата России новичок московского «Спартака» Мацей Рыбус получил две желтые карточки за одну минуту и покинул поле. Эпизод произошел на 43-й минуте.

Футболист «Спартака» получил две желтые карточки за минуту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Арбитр матча — петербуржец Владислав Безбородов зафиксировал фол Рыбуса за хавбеке «Ахмата» Тодоровиче и остановил матч. После свистка поляк выбил мяч и толкнул игрока чеченской команды. В итоге рефери показал защитнику «красно-белых» первую желтую карточку за нарушение правил, а вторую — за неспортивное поведение.

Напомним, Мацей Рыдус перебрался в «Спартак» из московского «Локомотива» текущим летом.

Футбол,Владислав Безбородов,Спартак,
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