Футболист «Спартака» получил две желтые карточки за минуту

В первом тайме матча первого тура чемпионата России новичок московского «Спартака» Мацей Рыбус получил две желтые карточки за одну минуту и покинул поле. Эпизод произошел на 43-й минуте.

Арбитр матча — петербуржец Владислав Безбородов зафиксировал фол Рыбуса за хавбеке «Ахмата» Тодоровиче и остановил матч. После свистка поляк выбил мяч и толкнул игрока чеченской команды. В итоге рефери показал защитнику «красно-белых» первую желтую карточку за нарушение правил, а вторую — за неспортивное поведение.