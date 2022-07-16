«Спартак» ушел от поражения в матче с «Ахматом»

В матче первого тура чемпионата России грозненский «Ахмат» в большинстве не смог переиграть московский «Спартак». Встреча закончилась вничью со счётом 1:1.
В конце первого тайма «красно-белые» остались в меньшинстве после удаления польского защитника Мацея Рыбуса за две желтые карточки. Буквально через пару минут после этого грозненцы воспользовались численным преимуществом и после точного удара Артема Тимофеева вышли вперёд.
Отыграться москвичам удалось на 84-й минуте, когда хавбек Виктор Мозес дальним ударом переправил мяч в сетку ворот соперника.
Напомним, ранее в рамках первого тура РПЛ петербургский «Зенит» не смог победить подмосковные «Химки».