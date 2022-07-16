Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+27° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
19 минут назад

Эксперт назвал грубую ошибку судьи против «Спартака» в матче с «Ахматом»

Свободная пресса

Бывший арбитр всероссийской категории Игорь Федотов раскритиковал действия судьи в матче между грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком». По мнению эксперта, рефери должен был удалять голкипера чеченской команды Георги Шелию за удар по ноге форварда москвичей Александра Соболева. А также арбитр встречи трактовал все спорные эпизоды не в пользу «красно-белых».

Эксперт назвал грубую ошибку судьи против «Спартака» в матче с «Ахматом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Безбородов посчитал, что у удара Шелии по Соболеву, видимо, было недостаточно амплитуды. Но вообще, удар или попытка удара – это прямая красная карточка. Как показали повторы, мяч был вне игры, поэтому Шелию надо было удалять за удар по Соболеву, а пенальти тут не было», - цитирует Федотова «Чемпионат».

Напомним, в других спорных эпизодах встречи арбитр показал за одну минуту две желтые карточки защитнику «Спартака» и удалил его с поля, а также не стал назначать пенальти за попадания мяча в руку защитнику «Ахмата» в своей штрафной.

Встреча между командами закончилась вничью со счётом 1:1.

Футбол,Игорь Федотов,Александр Соболев,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители