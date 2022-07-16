Эксперт назвал грубую ошибку судьи против «Спартака» в матче с «Ахматом»

«Безбородов посчитал, что у удара Шелии по Соболеву, видимо, было недостаточно амплитуды. Но вообще, удар или попытка удара – это прямая красная карточка. Как показали повторы, мяч был вне игры, поэтому Шелию надо было удалять за удар по Соболеву, а пенальти тут не было», - цитирует Федотова «Чемпионат».