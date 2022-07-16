Эксперт назвал грубую ошибку судьи против «Спартака» в матче с «Ахматом»

Бывший арбитр всероссийской категории Игорь Федотов раскритиковал действия судьи в матче между грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком». По мнению эксперта, рефери должен был удалять голкипера чеченской команды Георги Шелию за удар по ноге форварда москвичей Александра Соболева. А также арбитр встречи трактовал все спорные эпизоды не в пользу «красно-белых».
«Безбородов посчитал, что у удара Шелии по Соболеву, видимо, было недостаточно амплитуды. Но вообще, удар или попытка удара – это прямая красная карточка. Как показали повторы, мяч был вне игры, поэтому Шелию надо было удалять за удар по Соболеву, а пенальти тут не было», - цитирует Федотова «Чемпионат».
Напомним, в других спорных эпизодах встречи арбитр показал за одну минуту две желтые карточки защитнику «Спартака» и удалил его с поля, а также не стал назначать пенальти за попадания мяча в руку защитнику «Ахмата» в своей штрафной.
Встреча между командами закончилась вничью со счётом 1:1.