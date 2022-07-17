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1 час назад

Главный тренер «Спартака» высказался о судействе в матче с «Ахматом»

Свободная пресса

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча первого тура чемпионата России против грозненского «Ахмата» высказался о судействе.

Главный тренер «Спартака» высказался о судействе в матче с «Ахматом»
Фото: ТАССТАСС

По мнению специалиста, решения рефери повлияли на результат. В частности, по мнению испанца, арбитр не должен был засчитывать гол хозяев поля из-за того, что игровое время первого тайма уже истекло.

«Мы неплохо начали матч, но ситуация ухудшилась. Сначала удаление, потом пропущенный гол. Причем он был забит уже после того, как истекло добавленное время» - заявил Абаскаль в эфире телеканала «Матч-Премьер».

Встреча между командами закончилась вничью со счётом 1:1.

Футбол,Спартак,
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