Главный тренер «Спартака» высказался о судействе в матче с «Ахматом»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча первого тура чемпионата России против грозненского «Ахмата» высказался о судействе.
По мнению специалиста, решения рефери повлияли на результат. В частности, по мнению испанца, арбитр не должен был засчитывать гол хозяев поля из-за того, что игровое время первого тайма уже истекло.
«Мы неплохо начали матч, но ситуация ухудшилась. Сначала удаление, потом пропущенный гол. Причем он был забит уже после того, как истекло добавленное время» - заявил Абаскаль в эфире телеканала «Матч-Премьер».
Встреча между командами закончилась вничью со счётом 1:1.