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2 часа назад

Экс-хавбек "Спартака" Быстров назвал "дибилизмом" уход Каттани из московского клуба

Газета.Ru

Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и московского "Спартака" Владимир Быстров прокомментировал уход Луки Каттани с поста спортивного директора красно-белых. Итальянец, который покинул команду 13 июля, работал в российском клубе с конца 2021 года.

Экс-хавбек "Спартака" назвал "дибилизмом" уход Каттани из клуба
Фото: YoutubeYoutube

По сообщениям СМИ, кандидатом на эту должность является Артем Ребров, который в настоящее время занимает пост технического координатора.

"Уход спортивного директора за три дня до старта РПЛ? Это дебилизм в тяжелой форме. Нас кормят обещаниями, что мы узнаем, какие задачи ставит "Спартак", и тут же Каттани уходит, до этого крича: "Я привел великолепного тренера, которого никто не знает. Буду отвечать за результат, если что, с ним уйду". Он стоял за тренера, а перед началом сезона взял и ласты свинтил", - приводит слова бывшего футболиста Sport24.

В минувшем сезоне красно-белые заняли десятое место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и стали обладателями Кубка России. Это позволило им принять участие в матче за Суперкубок, в котором москвичи потерпели поражение от петербургского "Зенита" со счетом 0:4.

Ранее сообщалось, что "Спартак" под руководством Гильермо Абаскаля на выезде сыграл вничью с грозненским "Ахматом" (1:1) в первом туре РПЛ сезона-2022/23.

Футбол,Артем Ребров,Владимир Быстров,Зенит,Спартак,
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