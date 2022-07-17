Экс-хавбек "Спартака" назвал "дибилизмом" уход Каттани из клуба

Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и московского "Спартака" Владимир Быстров прокомментировал уход Луки Каттани с поста спортивного директора красно-белых. Итальянец, который покинул команду 13 июля, работал в российском клубе с конца 2021 года.
По сообщениям СМИ, кандидатом на эту должность является Артем Ребров, который в настоящее время занимает пост технического координатора.
"Уход спортивного директора за три дня до старта РПЛ? Это дебилизм в тяжелой форме. Нас кормят обещаниями, что мы узнаем, какие задачи ставит "Спартак", и тут же Каттани уходит, до этого крича: "Я привел великолепного тренера, которого никто не знает. Буду отвечать за результат, если что, с ним уйду". Он стоял за тренера, а перед началом сезона взял и ласты свинтил", - приводит слова бывшего футболиста Sport24.
В минувшем сезоне красно-белые заняли десятое место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и стали обладателями Кубка России. Это позволило им принять участие в матче за Суперкубок, в котором москвичи потерпели поражение от петербургского "Зенита" со счетом 0:4.
Ранее сообщалось, что "Спартак" под руководством Гильермо Абаскаля на выезде сыграл вничью с грозненским "Ахматом" (1:1) в первом туре РПЛ сезона-2022/23.