Экс-хавбек "Спартака" назвал "дибилизмом" уход Каттани из клуба

"Уход спортивного директора за три дня до старта РПЛ? Это дебилизм в тяжелой форме. Нас кормят обещаниями, что мы узнаем, какие задачи ставит "Спартак", и тут же Каттани уходит, до этого крича: "Я привел великолепного тренера, которого никто не знает. Буду отвечать за результат, если что, с ним уйду". Он стоял за тренера, а перед началом сезона взял и ласты свинтил", - приводит слова бывшего футболиста Sport24.