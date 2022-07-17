Левандовски попрощался с «Баварией»

«Я хотел бы поблагодарить своих товарищей по команде, всех сотрудников и руководство „Баварии“. Спасибо! Также благодарю всех, кто поддерживал нас и помог нам выиграть множество титулов. Я очень горжусь всем, чего мы достигли вместе. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить болельщиков — именно вы делаете клуб таким, какой он есть. Мы, игроки, здесь только на мгновение. Для меня этот момент длился восемь прекрасных лет, которые я навсегда сохраню в своём сердце», — написал Роберт Левандовски в одной из социальных сетей.