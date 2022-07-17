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1 час назад

«Локомотив» в большинстве упустил победу в матче с «Нижним Новгородом»

Чемпионат.comиещё 13

Сегодня, 17 июля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве «Локомотив» в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) встречался с «Нижним Новгородом». «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Игра закончилась ничьей — 1:1.

«Локомотив» упустил победу в матче с «Нижним Новгородом»
Фото: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»

На 52-й минуте нападающий хозяев Вильсон Изидор после передачи полузащитника Антона Миранчука открыл счёт в матче. В первом тайме «Пари НН» остался в меньшинстве: форвард Тимур Сулейманов заработал вторую жёлтую карточку на 28-й минуте. На 70-й минуте счёт сравнял нападающий «Нижнего Новгорода» Вячеслав Кротов.

Встречу «Локомотив» — «Нижний Новгород» обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Ему помогали Рустам Мухтаров (Петрозаводск) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Максим Перезва (Раменское). Стартовый свисток матча прозвучал в 17:30 мск.

Футбол,Роман Милюченко,Вячеслав Кротов,Антон Миранчук,
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