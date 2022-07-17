"Рубин" с победы стартовал в Первой лиге

Казанский "Рубин" со счетом 2:0 обыграл московскую "Родину" в первом туре Мелбет - Первой лиги. Встреча прошла в воскресенье на "Ак Барс Арене".

Фото: Официальный сайт ФК "Рубин" Официальный сайт ФК "Рубин"

Дублем в составе победителей отметился ганский нападающий Джоэль Фамейе (44-я и 53-я минуты).

По итогам сезона-2021/22 "Рубин" занял 15-е место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата России, набрав 29 очков в 30 матчах. Казанцы напрямую вылетели в Первую лигу после 19 сезонов в премьер-лиге. Также в Первую лигу вылетели тульский "Арсенал" и "Уфа".

В других матчах игрового дня московский "Велес" на своем поле обыграл калининградскую "Балтику" (2:1), "СКА-Хабаровск" на выезде победил "Арсенал" (3:2), астраханский "Волгарь" дома обыграл "Акрон" из Тольятти (1:0). Все матчи первого тура начинаются с минуты молчания в память о бывшем тренере сборной России и московского "Спартака" Георгии Ярцеве и о бывшем нападающем красно-белых Александре Козлове, которые ушли из жизни в пятницу.