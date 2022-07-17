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56 минут назад

Агент Леонида Слуцкого займется трудоустройством Дзюбы

Lenta.ru

Трудоустройством бывшего нападающего «Зенита» Артема Дзюбы займется агент главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого Кристиан Эмиле. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Агент Слуцкого займется трудоустройством Дзюбы
Фото: ShutterstockShutterstock

Эмиле — представитель лондонского агентства CAA Base. Он также представляет интересы нападающего ЦСКА Федора Чалова. Именно по этой причине 33-летний Дзюба прибыл в расположение казанского клуба. Футболист будет поддерживать форму под руководством Слуцкого.

Дзюба покинул «Зенит» в мае. После этого сообщалось об интересе к игроку со стороны турецкого «Галатасарая».

Дзюба выступал в «Зените» с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны. Также он известен по выступлениям в «Спартаке», «Томи», «Ростове» и тульском «Арсенале».

Футбол,Федор Чалов,Зенит,Спартак,
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