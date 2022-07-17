Агент Слуцкого займется трудоустройством Дзюбы

Трудоустройством бывшего нападающего «Зенита» Артема Дзюбы займется агент главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого Кристиан Эмиле. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Эмиле — представитель лондонского агентства CAA Base. Он также представляет интересы нападающего ЦСКА Федора Чалова. Именно по этой причине 33-летний Дзюба прибыл в расположение казанского клуба. Футболист будет поддерживать форму под руководством Слуцкого.

Дзюба покинул «Зенит» в мае. После этого сообщалось об интересе к игроку со стороны турецкого «Галатасарая».