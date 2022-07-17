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2 часа назад

Слуцкий заявил, что присутствие Дзюбы положительно влияет на "Рубин"

Газета.Ruиещё 3

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о том, что Артем Дзюба тренируется вместе с командой, передает Sport24.

Слуцкий прокомментировал тренировки Дзюбы в «Рубине»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Есть шансы, что он останется в команде? Мы не общались об этом. Но его присутствие в положительную сторону влияет на команду. Когда такой большой мастер тренируется с нами, растут абсолютно все», — сказал Слуцкий.

В прошлом сезоне Дзюба вместе с «Зенитом» завоевал свое четвертое чемпионство и покинул команду по завершении срока контракта. До сих пор нападающий не нашел клуб для продолжения карьеры.

Дзюба провел переговоры с «Сочи», но остался недоволен зарплатой

14 июля стало известно, что Дзюба поддерживает форму в расположении казанского «Рубина», который по итогам прошлого сезона вылетел в первую лигу (бывшая Футбольная национальная лига). Однако позже появилась информация о том, что нападающий не будет подписывать полноценный контракт с клубом из столицы Татарстана.

Футбол,Артем Дзюба,Зенит,
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