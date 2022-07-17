На матче "Рубина" возникла потасовка между фанатами и стюардами

Потасовка между болельщиками футбольного клуба "Рубин" и стюардами произошла на трибунах во время матча против "Родины" в Казани в первом туре Мелбет - Первой лиги, сообщает корр. ТАСС с места событий.
Встречу в Казани посетили более 7 тыс. болельщиков. Между фанатами "Рубина" и стюардами возникла конфликтная ситуация, которая переросла в потасовку. В соцсетях появилась информация, что пострадал как минимум один из болельщиков "Рубина", которому сломали палец.
В воскресенье казанский "Рубин" со счетом 2:0 обыграл московскую "Родину" в первом туре Мелбет - Первой лиги. Встреча прошла в воскресенье на "Ак Барс - Арене".