На матче "Рубина" возникла потасовка между фанатами и стюардами

Потасовка между болельщиками футбольного клуба "Рубин" и стюардами произошла на трибунах во время матча против "Родины" в Казани в первом туре Мелбет - Первой лиги, сообщает корр. ТАСС с места событий.

Фото: ТАСС ТАСС

Встречу в Казани посетили более 7 тыс. болельщиков. Между фанатами "Рубина" и стюардами возникла конфликтная ситуация, которая переросла в потасовку. В соцсетях появилась информация, что пострадал как минимум один из болельщиков "Рубина", которому сломали палец.