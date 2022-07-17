Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+31° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
1 час назад

На матче "Рубин" - "Родина" в Казани возникла потасовка между болельщиками и стюардами

ТАСС

Потасовка между болельщиками футбольного клуба "Рубин" и стюардами произошла на трибунах во время матча против "Родины" в Казани в первом туре Мелбет - Первой лиги, сообщает корр. ТАСС с места событий.

На матче "Рубина" возникла потасовка между фанатами и стюардами
Фото: ТАССТАСС

Встречу в Казани посетили более 7 тыс. болельщиков. Между фанатами "Рубина" и стюардами возникла конфликтная ситуация, которая переросла в потасовку. В соцсетях появилась информация, что пострадал как минимум один из болельщиков "Рубина", которому сломали палец.

"Рубин" с победы стартовал в Первой лиге

В воскресенье казанский "Рубин" со счетом 2:0 обыграл московскую "Родину" в первом туре Мелбет - Первой лиги. Встреча прошла в воскресенье на "Ак Барс - Арене".

Футбол,ФК "Рубин",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители