Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+31° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
1 час назад

"Динамо" сыграло вничью с "Ростовом" в матче первого тура РПЛ

Газета.Ruиещё 1

Московское «Динамо» обыграло «Ростов» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Динамо" сыграло вничью с "Ростовом"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча завершилась со счетом 1:1.

В начале первого тайма счет в матче открыл игрок бело-голубых Вячеслав Грулев. За 22 минуты до финального свистка за ростовчан отличился Николай Комличенко.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

РПЛ. 1-й тур. «Динамо» — «Ростов» — 1:1.

Голы: 1:0 — Грулев, 16; 1:1 — Комличенко, 68.

В следующем туре «Динамо» сыграет с московским «Торпедо». Встреча состоится 24 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Ростов» встретится со столичным «Локомотивом». Команды выйдут на поле 24 июля в 20.00 по московскому времени.

Ранее московский «Локомотив» сыграл вничью в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари НН».

Встреча завершилась со счетом 1:1.

В начале второго тайма за «железнодорожников» отличился Вильсон Изидор. За 20 минут до финального свистка счет сравнял Вячеслав Кротов. На 28-й минуте был удален игрок нижегородцев Тимур Сулейманов.

Футбол,Вячеслав Грулев,Вячеслав Кротов,Николай Комличенко,Торпедо,Динамо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители