"Динамо" сыграло вничью с "Ростовом"

Московское «Динамо» обыграло «Ростов» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Встреча завершилась со счетом 1:1.

В начале первого тайма счет в матче открыл игрок бело-голубых Вячеслав Грулев. За 22 минуты до финального свистка за ростовчан отличился Николай Комличенко.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

РПЛ. 1-й тур. «Динамо» — «Ростов» — 1:1.

Голы: 1:0 — Грулев, 16; 1:1 — Комличенко, 68.

В следующем туре «Динамо» сыграет с московским «Торпедо». Встреча состоится 24 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Ростов» встретится со столичным «Локомотивом». Команды выйдут на поле 24 июля в 20.00 по московскому времени.

Ранее московский «Локомотив» сыграл вничью в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Пари НН».

Встреча завершилась со счетом 1:1.