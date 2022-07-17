"Краснодар" сыграл вничью с "Факелом"

Футбольный клуб "Краснодар" на своем поле сыграл вничью с воронежским "Факелом" со счетом 2:2 в матче первого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье.

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Забитыми мячами в составе "Краснодара" отметились Алексей Ионов (24-я минута) и Эдуард Сперцян (40). У "Факела" голы забили Аслан Дашаев (10) и Роман Акбашев (49). На 45-й минуте главный арбитр матча Сергей Карасев после использования системы видеоассистента рефери (VAR) назначил пенальти в ворота воронежской команды, который не смог реализовать колумбийский нападающий "Краснодара" Джон Кордоба.

Встреча началась с минуты молчания в память о бывшем тренере сборной России и московского "Спартака" Георгии Ярцеве и о бывшем нападающем красно-белых Александре Козлове, которые ушли из жизни в пятницу.

"Краснодар" и "Факел" провели второй матч, ранее команды встречались на стадии 1/16 финала Кубка России 17 июля 2011 года, игра завершилась победой воронежской команды (2:1). "Факел" выступает в высшем дивизионе национального первенства впервые с сезона-2001, когда клуб занял 15-е место и опустился в первый дивизион. По итогам прошло сезона "Факел" занял второе место в турнирной таблице первого дивизиона и получил право выступать в РПЛ.