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31 минуту назад

Французский легионер «Локомотива» высказался об игре в России

Lenta.ruиещё 1

Французский нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор высказался о игре в России на фоне острой политической ситуации. Об этом сообщает Sport24.

Французский легионер «Локомотива» высказался об игре в России
Фото: ТАССТАСС

21-летний форвард отметил, что не хотел бы обсуждать других футболистов, которые воспользовались правом прервать контракты с российскими клубами. Изидор подчеркнул, что не намерен покидать страну.

«В России себя чувствую отлично, комфортно. Все, что мне сейчас надо — чтобы команда побеждала», — добавил легионер.

Изидор отметился голом в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Локомотив» в этом матче сыграл вничью с «Пари НН» (1:1).

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Международная федерация футбола (ФИФА) позволила иностранцам, выступающим в РПЛ, приостанавливать контракты с клубами. Данное положение действует до 30 июня 2023-го.

Изидор присоединился к «Локомотиву» в январе 2022-го. Форвард — воспитанник «Ренна». С 2018 по 2022 он находился в системе «Монако».

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