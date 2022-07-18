Французский легионер «Локомотива» высказался об игре в России

Французский нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор высказался о игре в России на фоне острой политической ситуации. Об этом сообщает Sport24.
21-летний форвард отметил, что не хотел бы обсуждать других футболистов, которые воспользовались правом прервать контракты с российскими клубами. Изидор подчеркнул, что не намерен покидать страну.
«В России себя чувствую отлично, комфортно. Все, что мне сейчас надо — чтобы команда побеждала», — добавил легионер.
Изидор отметился голом в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Локомотив» в этом матче сыграл вничью с «Пари НН» (1:1).
Международная федерация футбола (ФИФА) позволила иностранцам, выступающим в РПЛ, приостанавливать контракты с клубами. Данное положение действует до 30 июня 2023-го.
Изидор присоединился к «Локомотиву» в январе 2022-го. Форвард — воспитанник «Ренна». С 2018 по 2022 он находился в системе «Монако».