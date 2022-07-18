"Фиорентина" назвала Кокорина ошибкой

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде назвал переход форварда Александра Кокорина в итальянскую команду «своей ошибкой», однако признался, что в клубе готовы дать шанс россиянину.

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«Трансфер Кокорина — ошибка, за которую я несу ответственность. Однако в последнее время он играет неплохо, поэтому мы хотим оценить его вновь», — цитирует Праде Fiorentina.it.

По данным источника, «Фиорентина» вряд ли сможет договориться о расторжении контракта с 31-летним нападающим в летнее трансферное окно. Ожидается, что это может произойти в январе 2023-го.

Кокорин стал игроком «Фиорентины» в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Его контракт с представителем Серии А рассчитан до 30 июня 2024 года.