Полузащитника "Милана" перепутали с наркоторговцем

Полиция задержала хавбека «Милана» Тьемуэ Бакайоко, приняв его за участника перестрелки.

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На следующий день после перестрелки в Милане между сенегальскими наркоторговцами полиция остановила автомобиль футболиста, так как он соответствовал описанию машины подозреваемых – черный внедорожник. Кроме того, на Бакайоко была зеленая рубашка, как и на одном из подозреваемых.

Остановив машину Тьемуэ, полицейские приказали ему выйти из автомобиля. Пока игрока обыскивали, один из офицеров держал на прицеле пассажиров машины.

Полицейские быстро узнали Бакайоко, отпустили его на месте и принесли извинения. Позже полиция Милана объяснила, что футболиста остановили из-за схожести с подозреваемым: «Мы искали черный внедорожник с двумя мужчинами в нем, один из которых – темнокожий в зеленой рубашке».