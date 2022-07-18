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1 час назад

В ЦСКА выступили с заявлением по будущему Фернандеса после слухов о переходе в «Сантос»

Чемпионат.comиещё 13

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слухи о возможном переходе защитника Марио Фернандеса в бразильский «Сантос».

В ЦСКА отреагировали на неприятные слухи о Марио Фернандесе
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Хотя Марио в настоящий момент и не является нашим игроком, но всё же считаем необходимым прокомментировать очередной слух про его будущее: Марио не собирается подписывать контракт с «Сантосом», «Атлетико Паранаэнсе» или любым другим клубом. Буквально только что Роман Бабаев и наш специалист по международным отношениям и большой друг Марио Максим Головлев созвонились с ним. И Марио лично опроверг все слухи: без согласия ЦСКА никакой трансфер невозможен. Все наши договорённости, разумеется, в силе. С Марио иначе и быть не может», — передаёт слова Брейдо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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