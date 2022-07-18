«Было много крови, зашивали» - экс-игрок "Спартака" об ударе Карпина

— Он выделялся на общем фоне наглостью, уверенностью в себе. Эта черта характера ему помогала тогда и помогает сейчас. Другой такой пример — Дима Хлестов. У него не было авторитетов, потому что он вообще не интересовался футболом за пределами «Спартака»: ничего не читал, не смотрел и не знал никаких игроков, — сообщил Бушманов.