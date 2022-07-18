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1 час назад

«Было много крови, зашивали». Экс-игрок «Спартака» рассказал, как получил в глаз от Карпина

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Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов рассказал, как в бытность футболистом получил во время матча болезненный удар в глаз от Валерия Карпина.

«Было много крови, зашивали» - экс-игрок "Спартака" об ударе Карпина
Фото: ФК "Ростов"ФК "Ростов"

— В Америке играли турнир. Я боролся вверху с нападающим, а Валера, не видя меня, пытался вынести мяч через себя. Ну и зарядил мне ногой в глаз. Было много крови, зашивали, фингал натёк. Ничего страшного, игровой момент, — рассказал Бушманов «Чемпионату».

Он также отметил, что для Карпина уже тогда не существовало авторитетов.

— Он выделялся на общем фоне наглостью, уверенностью в себе. Эта черта характера ему помогала тогда и помогает сейчас. Другой такой пример — Дима Хлестов. У него не было авторитетов, потому что он вообще не интересовался футболом за пределами «Спартака»: ничего не читал, не смотрел и не знал никаких игроков, — сообщил Бушманов.

Футбол,Евгений Бушманов,Валерий Карпин,Спартак,
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