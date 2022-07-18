Ибрагимович продлил контракт с «Миланом»

Шведский форвард Златан Ибрагимович продлил контракт с итальянским футбольным клубом «Милан». Об этом

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на официальном сайте клуба.

Предыдущий контракт 40-летнего нападающего был рассчитан до 30 июня. Срок нового соглашения составит один год.

В прошедшем сезоне Ибрагимович сыграл за «Милан» 26 матчей и забил восемь мячей, а также стал чемпионом Италии. Стоит отметить, что это не первое его чемпионство. Швед дважды становился чемпионом Италии в составе «Ювентуса» и трижды в составе «Интера». Всего за свою карьеру Ибрагимович выиграл 32 трофея.