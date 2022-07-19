Левандовски прошел медобследование перед переходом в "Барселону"

Форвард Роберт Левандовски прошел медобследование перед переходом в каталонскую "Барселону", сообщает пресс-служба сине-гранатовых на своем официальном сайте.
30 мая Левандовски объявил о решении покинуть "Баварию" в летнее трансферное окно. Он трижды опоздал на тренировку своего клуба перед стартом сезона. 16 июля стало известно о подписании поляком контракта с "Барселоной".
В прошедшем сезоне немецкой бундеслиги Левандовски забил 35 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира. В Лиге чемпионов мюнхенская "Бавария" вылетела в четвертьфинале от испанского "Вильярреала" (1:2 по сумме двух матчей).
Ранее нападающий Левандовски объяснил, зачем перешел в "Барселону".
"Хави сказал мне, что мы можем успешно поработать вместе и многого добиться. У него есть четкий план, как вернуть "Барселону" на вершину. Я пришел сюда брать трофеи. Знаю, что мне уже скоро 34 года. Но я чувствую себя сильным и физически, и ментально", — сказал Левандовски.