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1 час назад

Почетный президент РФС высказался о будущем Дзюбы

Lenta.ru

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о будущем форварда Артема Дзюбы. Его слова передает «Чемпионат.com».

Почетный президент РФС высказался о будущем Дзюбы
Фото:  Maksim Konstantinov / Global Look Press Maksim Konstantinov / Global Look Press

Он выразил сожаление, что нападающий никому не понадобился в России.

«Когда нет спроса, то начинаешь сам искать разные варианты. Уехал Дзюба и уехал. Нам здесь явно будет его не хватать», — заявил Колосков.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что переживает за Дзюбу, который не нашел новый клуб. Он выразил надежду, что футболист скоро найдет новый клуб, и добавил, что реальным вариантом является «Сочи».

22 мая петербургский «Зенит» объявил об уходе форварда. Сам футболист подтвердил это, опубликовав в соцсетях ролик в костюме Дэдпула. Дзюба выступал в «Зените» с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны.

Футбол,Вячеслав Колосков,Александр Медведев,РФС,Зенит,
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