Почетный президент РФС высказался о будущем Дзюбы

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press Maksim Konstantinov / Global Look Press

Он выразил сожаление, что нападающий никому не понадобился в России.

«Когда нет спроса, то начинаешь сам искать разные варианты. Уехал Дзюба и уехал. Нам здесь явно будет его не хватать», — заявил Колосков.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что переживает за Дзюбу, который не нашел новый клуб. Он выразил надежду, что футболист скоро найдет новый клуб, и добавил, что реальным вариантом является «Сочи».