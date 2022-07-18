Российские футболисты смогут продолжить карьеру в Нигерии

Посол Нигерии в Российской Федерации Абдуллахи Шеху рассказал о том, что Нигерия готова сотрудничать с Россией в области футбола. Он также пригласил российских футболистов и тренеров продолжить карьеру в его стране. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Если они этого захотят, мы открыты к такому сотрудничеству… Так что российские футболисты могут приехать в Нигерию и попробовать себя здесь. Нигерия нанимает иностранных тренеров, если считает их подходящими, так что вполне может нанимать и российских», – заявил Шеху.
Он также добавил, что Нигерия считает спорт важнейшей частью международных связей.
«Мы не хотим создавать какие-то искусственные барьеры в спорте», – подчеркнул посол.
Напомним, что ранее Международная федерация футбола разрешила иностранным тренерам и игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.