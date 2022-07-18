Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+32° в 
USD 56.56EUR 57.15
Войти в почту
58 минут назад

Российские футболисты смогут продолжить карьеру в Нигерии

Елена Прошина

Посол Нигерии в Российской Федерации Абдуллахи Шеху рассказал о том, что Нигерия готова сотрудничать с Россией в области футбола. Он также пригласил российских футболистов и тренеров продолжить карьеру в его стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

Российские футболисты смогут продолжить карьеру в Нигерии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если они этого захотят, мы открыты к такому сотрудничеству… Так что российские футболисты могут приехать в Нигерию и попробовать себя здесь. Нигерия нанимает иностранных тренеров, если считает их подходящими, так что вполне может нанимать и российских», – заявил Шеху.

Он также добавил, что Нигерия считает спорт важнейшей частью международных связей.

«Мы не хотим создавать какие-то искусственные барьеры в спорте», – подчеркнул посол.

Напомним, что ранее Международная федерация футбола разрешила иностранным тренерам и игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.

Футбол,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители