Российские футболисты смогут продолжить карьеру в Нигерии

«Если они этого захотят, мы открыты к такому сотрудничеству… Так что российские футболисты могут приехать в Нигерию и попробовать себя здесь. Нигерия нанимает иностранных тренеров, если считает их подходящими, так что вполне может нанимать и российских», – заявил Шеху.