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1 час назад

Московский «Спартак» подколол «Барселону»

Евро-футбол.Ру

Каталонская «Барселона» объявила о трансфере польского форварда Роберта Левандовски, и на это отреагировали в пресс-службе московского «Спартака», подколов каталонцев. Дело в том, что «Барселона» испытывает известные финансовые трудности, но это не мешает клубу проводить активную трансферную политику и покупать игроков. «Спартак» опубликовал запись следующего характера.

Московский «Спартак» подколол «Барселону»
Фото: ТАССТАСС

- Наше лицо, когда «Барселона» хочет купить Мозеса за виртуальные деньги платежами, структурированными до 2438 года, - написала пресс-служба московского клуба.

Этот шутливый пост - ответ на все новости, связанные с приобретениями «Барселоны» нынешним леом. Чтобы покупать игроков в долг, нужно иметь особый дар убеждения!

Футбол,Спартак,
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